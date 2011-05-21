На территории Украины состоится 12 военных учений (список)

В этом году на территории Украины состоится 12 международных военных учений.

Об этом говорится в Указе Президента Украины от 22 апреля с.г. «О допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2011 году для участия в многонациональных военных учениях», текст которого обнародован на сайте главы государства.

В соответствии с документом, в текущем году на территорию Украины с целью участия в общих с подразделениями Вооруженных сил Украины военных учениях в рамках военного сотрудничества будут допущены подразделения вооруженных сил иностранных государств:

Канады, Республики Беларусь, Республики Молдова, Республики Польша, Республики Сербия, Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Венгерской Республики, Французской Республики, Федеративной Республики Германия (до 850 военнослужащих со штатным стрелковым оружием, военной техникой и до 6 самолетов) сроком до 20 суток в июле – сентябре в рамках украинско-американских учений «Репид Трайдент – 2011»;

Республики Беларусь и Российской Федерации (до 200 военнослужащих со штатным стрелковым оружием) сроком до 14 суток в июне – октябре в рамках украинско-белорусско-российских учений;

Республики Польша, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Литовской Республики, Латвийской Республики, Эстонской Республики, Словацкой Республики, Чешской Республики, Венгерской Республики (до 400 военнослужащих со штатным стрелковым оружием и военной техникой) сроком до 14 суток в июле – сентябре в рамках многонациональных учений «Казацкая Степь – 2011»;

Румынии, Республики Болгария, Республики Хорватия, Соединенных Штатов Америки (до 150 военнослужащих со штатным стрелковым оружием и до 2 транспортных самолетов) сроком до 14 суток в мае – сентябре в рамках многонациональных учений «Ротационные силы Черноморского региона-2011»;

Румынии (до 30 военнослужащих со штатным стрелковым оружием) сроком до 8 суток в июне – ноябре в рамках украинско-румынских учений;

Республики Болгария, Латвийской Республики, Республики Хорватия, Республики Польша, Российской Федерации, Румынии, Литовской Республики, Королевства Норвегия, Соединенных Штатов Америки, Венгерской Республики, Чешской Республики (до 250 военнослужащих со штатным стрелковым оружием, до 2 кораблей, до 8 самолетов и вертолетов) сроком до 25 суток в августе – октябре в рамках многонациональных учений «Джекал Стоун-2011»;

Республики Болгария, Латвийской Республики, Республики Хорватия, Республики Польша, Российской Федерации, Румынии, Литовской Республики, Королевства Норвегия, Соединенных Штатов Америки, Венгерской Республики, Чешской Республики (до 150 военнослужащих со штатным стрелковым оружием и военной техникой, 1 корабль, до 3 самолетов и вертолетов) 1, 2 и 3 фазы сроком до 20 суток каждая в июне – сентябре в рамках многонациональных учений «Барьер – 2011»;

США (до 750 военнослужащих со штатным стрелковым оружием, до 2 кораблей, до 2 самолетов, до 4 вертолетов, до 50 единиц колесной техники) и государств – участниц Программы «партнерство во имя мира» (до 400 военнослужащих со штатным стрелковым оружием, до 15 кораблей, до 3 подводных лодок, до 4 вертолетов) сроком до 30 суток в июне – октябре в рамках украинско-американских учений «Си Бриз-2011»;

Российской Федерации (до 200 военнослужащих, до 10 кораблей и судов, до 5 самолетов и вертолетов) сроком до 7 суток в мае – августе в рамках украинско-российских учений «Фарватер Мира – 2011»;

США (до 150 военнослужащих, до 8 боевых самолетов, до 2 транспортных самолетов) и Республики Польша (до 6 боевых самолетов) сроком до 20 суток в июне – сентябре в рамках украинско-американско-польских учений «Безопасное Небо – 2011»;

Республики Беларусь (до 10 самолетов) сроком до 2 суток в апреле – октябре в рамках украинско-белорусских учений с привлечением дежурных сил по противовоздушной обороне;

Российской Федерации (до 10 самолетов) сроком до 2 суток в апреле – октябре в рамках украинско-российских учений с привлечением дежурных сил по противовоздушной обороне.

Кабинету Министров Украины поручено обеспечить своевременный допуск и вывод с территории страны подразделений вооруженных сил других государств, а также безопасность граждан Украины и других государств во время проведения военных учений.

Ответственность за подготовку и проведение в 2011 г. на территории Украины многонациональных военных учений возложено на Министра обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля 2011 г. Президент на основании решения Совета национальной безопасности и обороны подписал Указ «О допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2011 году для участия в многонациональных военных учениях» и направил его как безотлагательный в Верховную Раду для внеочередного рассмотрения.

12 мая парламент одобрила решение Президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины.