Белорусы перешли границу и ограбили сельский магазин на Ровенщине

В Ровенской области сегодня задержаны два гражданина Беларуси, которые незаконно пересекли границу Украины и ограбили магазин в пограничном селе Соломир Заричанского района, угрожая продавщице ножом.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Луцкого пограничного отряда майор Олег ЛИЧКОВСКИЙ.

По его словам, сотрудники отдела пограничной службы "Вичевка" Луцкого отряда сразу после поступления информации от участкового инспектора начали поиск грабителей. В ходе задержания подозреваемые пытались скрыться, однако были остановлены пограничниками уже вблизи границы, при попытке повторно нарушить ее. Они остановились только после предупредительного выстрела вверх, добавил О.ЛИЧКОВСКИЙ.

У беглецов были обнаружены три пакета с продуктами питания, водкой, парфюмерией и бижутерией.

Сейчас задержанные жители Пинска привлечены к административной ответственности по ст. 204.1 «Незаконное пересечение государственной границы Украины», ст. 185.10 «Злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего ГПСУ» КУоАП и переданы сотрудникам МВД для принятия решения о привлечении их к уголовной ответственности.