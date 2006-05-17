Кристина Орбакайте раскрыла своему партнеру по фильму "Любовь-морковь" Гоше Куценко истинную причину развода своей матери с отцом Миколасом Орбакасом. По словам певицы, поводом для семейного скандала стал проступок Миколаса - отец Кристины пропил детскую кроличью шапку.

В фильме Александра Стриженова "Любовь-морковь" Кристина и Гоша играют семейную пару, которая находится в стадии развода. Работа настолько сблизила артистов, что они стали настоящими друзьями.

Переживая драму на съемочной площадке, и Орбакайте и Куценко ударились в воспоминания. У обоих за плечами был неудачный опыт семейной жизни. Оба пережили расставания с любимыми людьми. Кристина - с Владимиром Пресняковым и Русланом Байсаровым, Гоша - с Марией Порошиной.

В том числе Кристина поведала Гоше Куценко семейный секрет, который до сих пор хранила в тайне. Однажды, обедая с Куценко на съемочной площадке, Кристина выдала Гоше истинную историю развода ее родителей - Аллы Пугачевой и Миколаса Орбакаса, сообщает газета "Жизнь".

По словам Кристины, жили ее родители тогда очень скромно. Мать скопила деньги на детскую кроличью шапку, которая стоила 25 рублей. По тем временам это было целое состояние, да и такие шапки считались дефицитом.

Однажды Пугачева отдала Миколасу все деньги и отправила его в магазин. Вернулся он только на третьи сутки - пьяный и с пустыми руками. Увидел жену и сказал: "Алла! Дай денег, трубы горят! Похмелиться надо". В ответ Пугачева сказала мужу все, что думала, и выставила его за дверь. После этого их брак распался.

newsru

Дочь раскрыла тайну развода Пугачевой

время публикации: 13:45

последнее обновление: 13:57

Кристина Орбакайте раскрыла своему партнеру по фильму "Любовь-морковь" Гоше Куценко истинную причину развода своей матери с отцом Миколасом Орбакасом. По словам певицы, поводом для семейного скандала стал проступок Миколаса - отец Кристины пропил детскую кроличью шапку.

В фильме Александра Стриженова "Любовь-морковь" Кристина и Гоша играют семейную пару, которая находится в стадии развода. Работа настолько сблизила артистов, что они стали настоящими друзьями.

Переживая драму на съемочной площадке, и Орбакайте и Куценко ударились в воспоминания. У обоих за плечами был неудачный опыт семейной жизни. Оба пережили расставания с любимыми людьми. Кристина - с Владимиром Пресняковым и Русланом Байсаровым, Гоша - с Марией Порошиной.

В том числе Кристина поведала Гоше Куценко семейный секрет, который до сих пор хранила в тайне. Однажды, обедая с Куценко на съемочной площадке, Кристина выдала Гоше истинную историю развода ее родителей - Аллы Пугачевой и Миколаса Орбакаса, сообщает газета "Жизнь".

По словам Кристины, жили ее родители тогда очень скромно. Мать скопила деньги на детскую кроличью шапку, которая стоила 25 рублей. По тем временам это было целое состояние, да и такие шапки считались дефицитом.

Однажды Пугачева отдала Миколасу все деньги и отправила его в магазин. Вернулся он только на третьи сутки - пьяный и с пустыми руками. Увидел жену и сказал: "Алла! Дай денег, трубы горят! Похмелиться надо". В ответ Пугачева сказала мужу все, что думала, и выставила его за дверь. После этого их брак распался.

Дочь раскрыла тайну развода Пугачевой

время публикации: 13:45

последнее обновление: 13:57

Кристина Орбакайте раскрыла своему партнеру по фильму "Любовь-морковь" Гоше Куценко истинную причину развода своей матери с отцом Миколасом Орбакасом. По словам певицы, поводом для семейного скандала стал проступок Миколаса - отец Кристины пропил детскую кроличью шапку.

В фильме Александра Стриженова "Любовь-морковь" Кристина и Гоша играют семейную пару, которая находится в стадии развода. Работа настолько сблизила артистов, что они стали настоящими друзьями.

Переживая драму на съемочной площадке, и Орбакайте и Куценко ударились в воспоминания. У обоих за плечами был неудачный опыт семейной жизни. Оба пережили расставания с любимыми людьми. Кристина - с Владимиром Пресняковым и Русланом Байсаровым, Гоша - с Марией Порошиной.

В том числе Кристина поведала Гоше Куценко семейный секрет, который до сих пор хранила в тайне. Однажды, обедая с Куценко на съемочной площадке, Кристина выдала Гоше истинную историю развода ее родителей - Аллы Пугачевой и Миколаса Орбакаса, сообщает газета "Жизнь".

По словам Кристины, жили ее родители тогда очень скромно. Мать скопила деньги на детскую кроличью шапку, которая стоила 25 рублей. По тем временам это было целое состояние, да и такие шапки считались дефицитом.

Однажды Пугачева отдала Миколасу все деньги и отправила его в магазин. Вернулся он только на третьи сутки - пьяный и с пустыми руками. Увидел жену и сказал: "Алла! Дай денег, трубы горят! Похмелиться надо". В ответ Пугачева сказала мужу все, что думала, и выставила его за дверь. После этого их брак распался.

Дочь раскрыла тайну развода Пугачевой

время публикации: 13:45

последнее обновление: 13:57

Кристина Орбакайте раскрыла своему партнеру по фильму "Любовь-морковь" Гоше Куценко истинную причину развода своей матери с отцом Миколасом Орбакасом. По словам певицы, поводом для семейного скандала стал проступок Миколаса - отец Кристины пропил детскую кроличью шапку.

В фильме Александра Стриженова "Любовь-морковь" Кристина и Гоша играют семейную пару, которая находится в стадии развода. Работа настолько сблизила артистов, что они стали настоящими друзьями.

Переживая драму на съемочной площадке, и Орбакайте и Куценко ударились в воспоминания. У обоих за плечами был неудачный опыт семейной жизни. Оба пережили расставания с любимыми людьми. Кристина - с Владимиром Пресняковым и Русланом Байсаровым, Гоша - с Марией Порошиной.

В том числе Кристина поведала Гоше Куценко семейный секрет, который до сих пор хранила в тайне. Однажды, обедая с Куценко на съемочной площадке, Кристина выдала Гоше истинную историю развода ее родителей - Аллы Пугачевой и Миколаса Орбакаса, сообщает газета "Жизнь".

По словам Кристины, жили ее родители тогда очень скромно. Мать скопила деньги на детскую кроличью шапку, которая стоила 25 рублей. По тем временам это было целое состояние, да и такие шапки считались дефицитом.

Однажды Пугачева отдала Миколасу все деньги и отправила его в магазин. Вернулся он только на третьи сутки - пьяный и с пустыми руками. Увидел жену и сказал: "Алла! Дай денег, трубы горят! Похмелиться надо". В ответ Пугачева сказала мужу все, что думала, и выставила его за дверь. После этого их брак распался.