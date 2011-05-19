Чиновника Полтавской ОГА поймали на растрате миллиона

Прокуратура Полтавской области возбудила уголовное дело против заместителя начальника одного из главных управлений Полтавской областной государственной администрации по подозрению в незаконной растрате 1 млн. грн. бюджетных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель прокурора области Руслан БИЛОКОНЬ.

По его словам, чиновник, превысив свои служебные полномочия, без проведения тендерных процедур заключил с двумя предприятиями соглашения, по которым незаконно осуществил закупку строительно-монтажных работ также без проведения торгов на общую сумму более 1 млн. грн.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий, приведшее к тяжелым последствиям).