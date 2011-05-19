Сегодня в УНИАН – выступление феноменальной женщины

Сегодня в агентстве УНИАН в рамках работы Лаборатории «Сделай себя сам» состоится семинар основателя и ведущего эксперта Центра психологии семьи «Лелека» Татьяны ДУГЕЛЬНОЙ «Он, Она и они … отношения… Зачем нужна свобода мужчине и женщине?».

Татьяна ДУГЕЛЬНАЯ - ведущий психолог-эксперт Украины, семейный психолог-психотерапевт, специалист по позитивной трансформации сознания. Она дважды перенесла остановку сердца, клиническую смерть, а в результате операции лишилась важного органа. Но древние практики, дыхательные психотехники, холодинамика, а также ее программа позитивной трансформации «Начни с себя», которая помогла уже многим женщинам решить их глубинные проблемы, совершили чудо – Татьяна вырастила новый орган.

На семинаре Т.ДУГЕЛЬНОЙ можно будет узнать:

• Как мужчины и женщины относятся к прошлому и прошлым связям?

• Самые простые различия мужской и женской психики, как они влияют на отношения?

• Мечтательность женщины и реализм мужчины, как это уживается вместе?

• Почему для мужчины мама самая главная женщина на всю жизнь?

• Что для мужчины означает работа и друзья?

• Хобби – наказание партнеру или спасение отношений?

Кроме того, на семинаре каждый участник получит в подарок книгу Татьяны ДУГЕЛЬНОЙ «Улыбка души» - гармонизирующие сказки о радости и любви, сказки для взрослых, которые забыли, что были детьми, и детей, которые станут взрослыми.

Время проведения семинара – 19 мая, четверг. Начало в 19.00. Продолжительность – 2 часа. Адрес – г. Киев, ул. Крещатик, 4.

Более подробно о записи на семинар можно узнать здесь