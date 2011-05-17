Скандал вокруг Стросс-Кана не повлияет на отношения Украины с МВФ?

Скандал вокруг главы Международного валютного фонда Доминика СТРОСС-КАНА не повлияет на отношения Украины с МВФ.

Такое мнение высказали эксперты в ходе опроса, проведенном Институтом Горшенина относительно перспектив получения Украиной очередного транша кредита МВФ и возможного влияния на этот процесс скандала, разразившегося на днях вокруг главы МВФ.

В экспертном опросе, переданном УНИАН, директор Европейского центра международной политической экономики Фредрик ЭРИКСОН высказал мнение, что задержание главы МВФ Д.СТРОСС-КАНА может повлечь за собой некоторые временные проблемы. «Однако МВФ - это организация, занимающаяся кризисами, и, конечно же, будет работать, даже если кризис случился с ее собственным боссом. Тайминг складывается неудачно, поскольку в течение предстоящих недель должен произойти ряд ключевых событий, которым пошли бы на пользу спокойствие и стабильность внутри МВФ, однако мне трудно поверить, что это происшествие само по себе изменит то, как работает МВФ, или повлияет на его отношение к Украине или другим странам-клиентам», - сказал эксперт.

По мнению директора Института экономических исследований и политических консультаций Игоря БУРАКОВСКОГО, получение очередного транша кредита МВФ является реалистичным для нашего государства при условии выполнения Украиной своих обязательств, которые содержатся в Меморандуме «Об экономической и финансовой политике». «И на сегодняшний день МВФ, как мне кажется, демонстрирует достаточно принципиальный подход, и выделение денег осуществляется непосредственно по результатам выполнения соответствующих обязательств, а не под будущие обещания, как это иногда бывало в практике этой организации», - считает эксперт.

Он также уверен, что скандал, в центре которого оказался Д.СТРОСС-КАН, не скажется на сотрудничестве МВФ и Украины. «Решение принимает не Доминик СТРОСС-КАН лично, а существует определённая процедура – это коллегиальное решение, которое принимается в МВФ. Наверняка, такая ситуация, в каком-то плане, затруднит деятельность МВФ, но это абсолютно не означает, что он (МВФ) затормозит или заморозит все свои операции. Так что я бы, честно говоря, не искал объяснений проблемам Украины с получением очередного транша Международного валютного фонда в плоскости нынешнего скандала вокруг Доминика СТРОСС-КАНА», - заявил экономист.

С точки зрения члена-корреспондента Академии экономических наук Украины, профессора Александра КИРША, сотрудничество с МВФ для Украины – крайне невыгодно в принципе. «Непонятно, почему Украина постоянно что-то там просит. Слишком дорогая расплата. Чем занимать, лучше рисовать самостоятельно, хоть возвращать не надо и выполнять рабские условия. А служат деньги одинаково – что одолженные, что нарисованные», - уверен эксперт. А.КИРШ также не склонен связывать личность Д.СТРОСС-КАНА с влиянием на отношения МВФ с государствами. «Я не думаю, чтобы влияние на политику МВФ было сколько-нибудь персонифицировано. Политика у них одна – давать деньги и порабощать, даже не особенно заботясь о возврате, а, фактически, просто выдвигая требования, которые вынудят экономику находиться в зависимости, выполняя которые нельзя развиваться самостоятельно. Даже когда Украина отказывается от кредита, МВФ делает все, чтобы их всучить. Политика общая, не думаю, чтобы она зависела от персоны», - А.КИРШ.

По мнению народного депутата Украины от БЮТ Сергея ТЕРЁХИНА, нет никакой связи между скандалом вокруг главы МВФ и отношениями международной финансовой структуры с Украиной. «Давайте подождем, посмотрим, что там случится с американским судом по поводу вот этих обвинений. Могу вам сказать, что они достаточно грубые. Если этот человек в свои 62 года совершил уголовное преступление, его надо каким-то образом обвинить и дать ему какой-то срок. Я вам скажу вот что. Деньги и секс – очень подобны. Все их любят. Но когда касается вопросов одалживания денег, секса нет. Никакого влияния на отношения МВФ и Украины то, что написано в документе, по которому задержали председателя МВФ, не имеет», - заключил политик.

Как сообщалось, финансиста и политика Д.СТРОСС-КАНА задержали 14 мая в Нью-Йорке на борту самолета за десять минут до вылета в Париж на основании заявления горничной гостиницы Sofitel возле Таймс-Сквер, обратившейся в полицию с жалобой на сексуальное насилие со стороны высокопоставленного постояльца. Она была доставлена в госпиталь с легкими телесными повреждениями.

Прокуратура предъявила финансисту и потенциальному кандидату в президенты Франции обвинение по шести пунктам. Пять из них (один из которых содержит два эпизода) касаются обвинений в преступлениях сексуального характера, один - незаконного лишения свободы.

Уголовный суд Манхэттена оставил под стражей Д.СТРОСС-КАНА.

Защита будет обжаловать вердикт, предоставив новый пакет гарантий и поручительств. Д.СТРОСС-КАН виновным себя не признает.

Следующее судебное заседание назначено на 20 мая.