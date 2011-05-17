Еще на одного киевского экс-чиновника завели уголовное дело

Прокуратура столицы возбудила уголовное дело против бывшего начальника Главного управления капитального строительства Киевской городской государственной администрации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По их данным, дело было возбуждено по результатам проверки использования бюджетных средств на реконструкцию сооружений очистки сточных канализационных вод и строительства технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации департамента эксплуатации канализационного хозяйства ОАО «Киевводоканал».

В ходе проведенной доследственной проверки установлено, что бывший начальник Главного управления капитального строительства Киева, злоупотребляя своим служебным положением, подписал с одним из частных предприятий столицы заведомо фиктивные акты приема-передачи проектной документации, связанной со строительством илосжигательного завода, на основании которых перечислил этому предприятию денежные средства в сумме более 5,6 млн. грн.

Фактически работы выполнены не были, обусловленная договором проектная документация отсутствует. Должностные лица предприятия-подрядчика уклоняются от общения с проверяющими, сообщили в прокуратуре.

По данному факту прокуратурой Киева в отношении экс-начальника Главного управления капитального строительства КГГА возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч.2 ст. 366 (служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.