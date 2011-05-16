Клюев отменил визит в Польшу

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ отменил запланированный на 18 мая визит в Варшаву.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел Польши.

По данным собеседника агентства, А.КЛЮЕВ в ходе визита должен был принять участие в конференции, посвященной добыче сланцевого газа, которую во второй раз организовывают польский МИД и посольство США в Польше.

Представитель польского министерства сказал, что причиной отмены визита могло стать то, что А.КЛЮЕВ 17-18 мая будет пребывать с визитом в Брюсселе.

Собеседник УНИАН не уточнил, что еще было предусмотрено предварительной программой визита украинского вице-премьера в Польшу.

В то же время, по данным информированного источника, А.КЛЮЕВ в ходе визита планировал также провести встречу с главой польского МИД Радoслaвом СИКОРСКИМ, чтобы обсудить вопросы, связанные с созданием зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.