Кабмин назначил дежурных на Троицу и День Конституции
22:28, 16 мая 2011Общество
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Распояжение на сайте
Кабинет министров назначил дежурных правительственных чиновников в выходные дни на праздник Троицы (12 июня) и День Конституции (28 июня).
Соответствующее распоряжение №411 от 16 мая размещено на Правительственном портале.
Согласно документу, 11 июня дежурным назначен министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО, 12 июня – министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ, 13 июня – министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО.
26 июня дежурным назначен вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО, 27-го, - министр культуры – Михаил КУЛИНЯК, 28-го, – министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА.
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