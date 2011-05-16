Кабмин назначил дежурных на Троицу и День Конституции

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Кабинет министров назначил дежурных правительственных чиновников в выходные дни на праздник Троицы (12 июня) и День Конституции (28 июня). Соответствующее распоряжение №411 от 16 мая размещено на Правительственном портале. Согласно документу, 11 июня дежурным назначен министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО, 12 июня – министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ, 13 июня – министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО. 26 июня дежурным назначен вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО, 27-го, - министр культуры – Михаил КУЛИНЯК, 28-го, – министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА.

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