Наркоторговец прятал марихуану в детском саду

Житель села Ольховец Звенигородского району Черкасской области прятал на чердаке детского сада больше 10 кг марихуаны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД в Черкасской области, в поле зрения сотрудников отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков Звенигородского райотдела милиции попал продававший марихуану 47-летний житель села Ольховец. Оперативники задокументировали три факта продажи наркотика.

Также в ходе последующей отработки было установлено место, где злоумышленник хранил марихуану, - в центре села, на чердаке детского сада были обнаружены и изъяты шесть трехлитровых банок с измельченным, готовым для употребления наркотическим веществом, общим весом около 10 кг 200г.

Как сообщил начальник УБНОН УМВД в Черкасской области Андрей ПЕТРЕНЧУК, на "черном рынке" такое количество марихуаны стоило бы 300 тыс. грн.

Задержанный заявил, что выращивает и сушит марихуану для защиты других растений от вредителей, чтобы не применять на огороде химические препараты.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, хранение и сбыт наркотиков). Статьей предусмотрено лишение свободы от пяти до десяти лет лишение свободы с конфискацией имущества.