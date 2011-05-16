Экс-зама главы МЧС обвинили в растрате почти 2,5 миллионов

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, который, находясь на этом посту, нанес ущерб государству на почти 3 млн. гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, установлено, что в 2008 году этот чиновник подписал договоры о закупке дизельного топлива на сумму, которая превышает указанную в решении тендерного комитета и отмеченную в ценовых предложениях обществ, на 344 тыс. гривен. Также из-за заключения дополнительных договоров купли-продажи с другими предприятиями были потрачены по нецелевому назначению 2 млн. 480 тыс. гривен бюджетных денег.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.