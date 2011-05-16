У Азарова закончили с реформой «упрощенки»

Кабинет Министров одобрил законопроект относительно внесения изменений в Налоговый кодекс в части функционирования упрощенной системы налогообложения.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Кабмина.

Изменения в Налоговый кодекс предусматривают, в частности, отмену штрафных санкций за неуплату социальных взносов в 2010 году, а также освобождение от такой уплаты предпринимателей из числа пенсионеров и инвалидов. Кроме того, предприниматели будут иметь право на отпуск – за один месяц ежегодно они по новому законодательству не будут платить «единый» налог. Также законопроектом предусмотрено внедрение дифференцированного подхода к классификации малого бизнеса в соответствии с годовым оборотом и т.д.

«Нужно идти на эти изменения, потому что цель экономической политики правительства - дать больше свободы предприимчивым людям и утвердить доверие людей к реформам», -отметил премьер-министр Николай АЗАРОВ.