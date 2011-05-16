В Полтаве ограбили неохраняемый банк

В Полтаве ограблен филиал банка

Как сообщил УНИАН начальник отдела по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ, сегодня в 16.15 на пульт частной охранной фирмы поступил тревожный сигнал.

«Кассир филиала рассказала, что в помещение филиала зашел мужчина лет 30 и долго крутился… Когда в помещении осталось мало посетителей, он разбил пока неустановленным предметом окно в кассе и потребовал деньги. Он украл 17 тыс. грн.», - сказал Ю.СУЛАЕВ.

По данным милиционеров, в данном филиале банка отсутствует видеонаблюдение и физическая охрана.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.