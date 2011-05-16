В Полтаве ограбили неохраняемый банк
17:57, 16 мая 2011Общество
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Грабитель унес 17 тысяч
В Полтаве ограблен филиал банка
Как сообщил УНИАН начальник отдела по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ, сегодня в 16.15 на пульт частной охранной фирмы поступил тревожный сигнал.
«Кассир филиала рассказала, что в помещение филиала зашел мужчина лет 30 и долго крутился… Когда в помещении осталось мало посетителей, он разбил пока неустановленным предметом окно в кассе и потребовал деньги. Он украл 17 тыс. грн.», - сказал Ю.СУЛАЕВ.
По данным милиционеров, в данном филиале банка отсутствует видеонаблюдение и физическая охрана.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
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