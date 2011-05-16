В Киеве самоубийца прыгнул с 14-го этажа

В 8-м часу утра сегодня с проходного балкона высотки по улице Вишняковской в Киеве выбросился человек.

Как сообщает Газета. ua, мужчина погиб на месте, упав на бетонный козырек над подъездом. Дом расположен недалеко от станции метро "Харьковская" на столичном левобережье.

Консьержка, которая работает в подъезде, видела, как мужчина перелезал через проходной балкон на 14-м этаже и прыгал вниз.

Говорит, делал все молча. Когда летел вниз, не кричал. Из-за увиденного женщина пережила стресс.

Соседи рассказывают, погибший был высокого роста, крепкий, профессионально занимался спортом. Говорят, что из-за веса тела деформировался козырек, на который он упал. Следы этой деформации видны на месте.

Через несколько минут после падения к дому № 7а по ул. Вишняковской, где произошло чрезвычайное происшествие, приехали две машины милиции и "скорая". Оперативники опрашивали жителей этого дома и соседних.

О покойном известно, что ему 34 года, был женат, зовут Владимиром, жил вместе с женой на четвертом этаже.