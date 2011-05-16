Евро на межбанке скатилось еще ниже

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9880/7,9950, к 12:00 цены поднялись - 7,9940/7,9980. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9850/7,9950 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2838/0,2842, а к 12:00 сузился спрэд - 0,2838/0,2841. К закрытию торгов цены упали до 0,2831/0,2835.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,1850 (+0,2825).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4050/1,4145.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2935/11,3050, к 12:00 цены ушли вниз - 11,2930/11,3010. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли текущего минимума - 11,2650/11,2810.