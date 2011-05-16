Украинцев стало еще на 58 тысяч меньше

Численность населения в Украине по состоянию на 1 апреля 2011 года составляет 45 млн 724 тыс. 242 человека, по данным Государственной службы статистики. На аналогичную дату прошлого года этот показатель составлял 45 млн 905 тыс. 341 человек.

По итогам января-марта количество новорожденных в 2011 году составляет 10,7 на тысячу жителей (как и в 2010 году), число умерших — 15,9 на тысячу жителей (в 2010 году – 16,2), естественное сокращение — 5,2 (2010 год — 5,5).

В абсолютных величинах количество родившихся за три месяца 2011 года составило 121 тыс. 320 человек (2010 год — 120 тыс. 884), умерших — 179 тыс. 625 человек (2010 год — 182 тыс. 996). Естественное сокращение населения в 2011 году составляет 58 тыс. 305 человек (2010 год — 62 тыс. 112).

Количество браков за три месяца 2011 года составило 49 тыс. 177 (2010 год — 40 тыс. 712), количество разводов — 16 тыс. 142 (2010 год — 34 тыс. 140). Коэффициент брачности 4,4 (в 2010 году – 3,6).

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