Тигипко возглавит группу, улучшающую условия труда

Кабинет министров Украины создал рабочую группу по вопросам усовершенствования законодательства относительно создания экономических стимулов для улучшения условий труда.

Это предусмотрено правительственным распоряжением от 11 мая т.г. №385-р, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

В состав комиссии вошли: глава рабочей группы – вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, заместитель главы рабочей группы – первый заместитель председателя Совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне Алексей МИРОШНИЧЕНКО, первый заместитель министра охраны здоровья Александр АНИЩЕНКО, директор исполнительной дирекции Фонда соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по согласию) Юрий МЕЛЬНИКОВ, заместитель председателя Федерации профсоюзов (по согласию) Сергей УКРАИНЕЦ, председатель Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Александр ХОХОТВА, председатель Госинспекции по вопросам труда Андрей ЧЕРКАСОВ.

Согласно распоряжению, председатель рабочей группы имеет право вносить изменения в ее состав.