В Кременчуге открыли памятник погибшим военным летчикам

В Кременчуге Полтавской области открыли памятник погибшим военным летчикам.

Как передает корреспондент УНИАН, памятник установлен у Возле музея авиации и космонавтики.

Памятник представляет собой гранитную глыбу, на которой установлена мемориальная доска с надписью: «Будем жить! В память о кременчужанах, не вернувшихся из боевых вылетов и летчиков, погибших при обороне и освобождении Кременчуга в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Под доской установлены лопасти самолета.