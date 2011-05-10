В Кременчуге открыли памятник погибшим военным летчикам
01:59, 10 мая 2011Общество
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Кременчужанам и защитникам города
В Кременчуге Полтавской области открыли памятник погибшим военным летчикам.
Как передает корреспондент УНИАН, памятник установлен у Возле музея авиации и космонавтики.
Памятник представляет собой гранитную глыбу, на которой установлена мемориальная доска с надписью: «Будем жить! В память о кременчужанах, не вернувшихся из боевых вылетов и летчиков, погибших при обороне и освобождении Кременчуга в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Под доской установлены лопасти самолета.
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