Евро на межбанке идет вниз

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9680/7,9740 грн./долл., к 12:00 цены выросли – 7,9780/7,9840 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2875/0,2879 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2968/0,2973 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 27,7680 рублей за доллар (+0,5079).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4530/1,4532 долл./евро, изменяясь в достаточно узком диапазоне. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,5965/11,6070 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 11,5880/11,6030 грн./евро.