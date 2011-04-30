Европу для украинцев не откроют из-за беженцев из Африки?

Ужесточение визовой политики Европейского Союза в связи с наплывом в страны ЕС беженцев из Северной Африки не позволит Украине добиться упрощения визового режима с Евросоюзом до конца этого года.

Об этом идет речь в статье «Европу для украинцев не откроют из-за Африки», опубликованной в последнем номере «Зеркала недели».

Автор статьи напоминает, что с призывом ужесточить позиции Брюсселя и стран Европы в вопросах миграции пересмотреть визовую политику ЕС выступили лидеры Италии и Франции Сильвио БЕРЛУСКОНИ и Николя САРКОЗИ.

«Данный поворот событий весьма некстати для Киева, добивающегося безвизового режима с ЕС и начавшего выполнение соответствующего плана действий. Если ситуация вокруг африканских беженцев будет развиваться по худшему сценарию, то украинские власти могут распрощаться с надеждами на прорыв в переговорах с ЕС по безвизовому режиму до конца года. Возможно, к этому времени в Европе появятся новые, еще более жесткие правила для въезда и передвижения внутри Евросоюза лиц из третьих стран, а европейские переговорщики смогут попытаться навязать их украинской стороне, несмотря на все предыдущие договоренности и наличие сегодня у Киева вполне четкого Плана действий по либерализации визового режима. Причем украинцы могут пострадать лишь потому, что они такие же «соседи» ЕС, как и африканцы», - говорится в статье.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Франции Н.САРКОЗИ и премьер-министр Италии С.БЕРЛУСКОНИ заявили после переговоров в Риме, что не собираются приостанавливать действие Шенгенского договора, несмотря на проблемы массовой миграции большого количества беженцев из Северной Африки, но при этом они впервые заявили о необходимости реформировать договор.

С.БЕРЛУСКОНИ сообщил, что подписал соглашение с Францией об урегулировании проблемы иммиграции.

Лидеры Франции и Италии подчеркнули, что сложившаяся ситуация не должна повлиять на основы работы Шенгенского договора, но вместе с тем признали необходимость пересмотреть общие нюансы реализации договора.

12 марта этого года вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО не исключал, что уже в текущем году украинцам предоставят безвизовый режим для краткосрочных поездок в страны Европейского Союза.