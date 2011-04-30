Янукович переназначил руководителей науки и инноваций

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Владимира СЕМИНОЖЕНКО с должности главы Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информации Украины.

Соответствующий указ № 519/2011 обнародован на сайте президента.

Другими указами были также уволены: Борис ГРИНЕВ с должности первого заместителя председателя Госагентства по вопросам науки, инноваций и информации и Виктор ИВЧЕНКО с должности заместителя председателя упомянутого учреждения.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Владимира СЕМИНОЖЕНКО председателем Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины.

Соответствующий указ № 533/2011 обнародован на сайте президента.

Другими указами Борис ГРИНЕВ и Виктор ИВЧЕНКО назначены соответственно первым заместителем и заместителем председателя Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации.