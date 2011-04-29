В Киеве на Певческом поле открылась выставка ранневесенних цветов

Сегодня в столице под патронатом Киевской городской государственной администрации на Певческом поле открылась выставка ранневесенних цветов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Первая выставка ранневесенних цветов – аналог летней городской выставки цветов, которую киевляне и гости столицы традиционно посещают уже 56 лет, – заметил директор коммунального объединения «Киевзеленстрой» Николай НАЗАРЕНКО. – Благодаря ведущим специалистам нашего предприятия с сегодняшнего дня и до 15 мая Печерский ландшафтный парк станет самым привлекательным парком цветов в Украине для киевлян и гостей столицы».

По его словам, на днях в парке зацветут более 200 тысяч тюльпанов, гиацинтов и ирисов.

Организаторы программы двухнедельной выставки запланировали концерты к майским праздникам и выставку-ярмарку весенних растений.