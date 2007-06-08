Ющенко хочет ”неуправляемых” цен на газ, транзит и хранилища

Президент Украины Виктору ЮЩЕНКО выступает за либерализацию отношений между Россией и Украиной в газовой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Хмельницком.

“Нам нужно либерализировать наши отношения в газовой сфере, понимая, что от административных цен по газу и управляемых цен на украинский транзит или тарифов на услуги украинских газовых хранилищ нужно отходить”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства также считает, что политика формирования цен на газ должна быть “согласованной, с доверием”. “Тогда она вызывает взаимное понимание. Когда политика на газ строится таким образом, что, как правило, каждое лето или каждую осень, в зависимости от политической погоды в Украине, она получает новые резонансы – я не думаю, что это является рациональной продуманной политикой. Мне кажется, что сюда добавляется большой компонент не экономики, а политического фактора”, - сказал он.

В.ЮЩЕНКО настаивает на том, чтобы политика взаимоотношений Украины и России в газовый сфере имела перспективный характер. “Когда мы говорим о цене на газ – это не вопрос одного топливного сезона. Когда мы говорим о тарифах на украинский транзит – это не вопрос, который можно каждые 8 месяцев менять в обратном направлении. Мы имеем самый дешевый в Европе транзит. Это обеспечивает украинскую экономику, но мы нетактично относимся к этой теме. Лучший ответ, как отрегулировать газовую цену, или аренду, или тарифную цену – мы должны говорить хотя бы о средней перспективе. Тогда это будет уважение к интересам каждой стороны”, - считает глава государства.