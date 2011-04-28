Годовщина аварии на ЧАЭС: с карты Полесского района исчезла половина сел

В Полесском районе Киевской области состоялись траурные мероприятия, связанные с 25-й годовщиной аварии на ЧАЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, на центральной площади поселка Красятичи, возле Мемориального комплекса отселенным селам Полесского района, состоялся митинг-реквием, в котором приняли участие представители правительства, Киевской облгосадминистрации, областной и сельских районных советов и духовенства.

Также состоялось открытие и освящение памятника Герою Украины, пожарному СВПЧ-6 по охране г. Припять Николаю Титенко. Минутой молчания и зажиганием свечей участники митинга почтили память тех, кого уже нет среди живых, кто ценой собственной жизни спасал мир от Чернобыльской катастрофы.

«Шаг за шагом мы будем воплощать в жизнь все то, что вам обещали, и будем возвращать район к полноценной жизни, ведь им лично интересуется губернатор Киевской области Анатолий ПРИСЯЖНЮК, ища инвесторов, которые бы вкладывали свои средства в развитие Полесского района», - отметила заместитель председателя Киевской облгосадминистрации Татьяна ПОДАШЕВСКАЯ.

В свою очередь заместитель министра Кабинета министров Украины Владимир СИРОТИН пообещал жителям района всестороннюю поддержку и помощь в решении неотложных проблем.

Полесский район Киевской области – один из наиболее пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Так, по состоянию на 26 апреля 1986 года в районе насчитывалось 62 населенных пункта, в которых проживало более 36 тыс. человек, функционировало 160 предприятий, организаций и учреждений, в землепользовании было почти 52 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, содержалось свыше 40 тыс. поголовья крупного рогатого скота.

Сегодня же с карты района исчезла ровно половина сел и поселков, а общее количество людей, постоянно проживающих в районе, сократилось до 6 тыс. человек, из них более 200 имеют статус ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, из которых 47 – инвалиды.