Сын прокурора, который сбил насмерть 3 женщин, просился на свободу под залог

Суд Хортицкого района Запорожья, где сегодня начался судебный процесс над Дмитрием РУДЕМ, на пешеходном переходе насмерть сбившем трех женщин, отказался освободить подсудимого из СИЗО.

Как сообщили УНИАН в суде, «несмотря на ходатайство адвоката подсудимого об изменении меры пресечения с ареста на освобождение под залог в 17 тыс. грн., заявления родственников о том, что Д.РУДЬ не будет скрываться от суда, и справку Днепропетровского СИЗО о том, что у подсудимого ряд серьезных заболеваний, суд отказал в изменении меры пресечения для Д.РУДЯ – оставил его под арестом».

Основанием для данного решения, по данным суда, стали тяжесть совершенного Д.РУДЕМ преступления, а также отсутствие в справке о состоянии здоровья подсудимого прямых указаний на то, что он не может содержаться под стражей.

Как сообщал УНИАН, 20 октября 2010 года утром в Днепропетровске джип «Тойота Прадо» под управлением Д.РУДЯ – сына прокурора одного из районов Днепропетровска совершил наезд на пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора на пешеходном переходе посреди проезжей части. Водитель с места ДТП скрылся. Вследствие ДТП две женщины скончались на месте происшествия, третья пострадавшая умерла в больнице.

Спустя несколько дней виновник аварии был задержан, после чего суд принял решение о его аресте на период проведения следствия.

В отношении Д.РУДЯ было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.