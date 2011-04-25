Во Львове в 30 раз пройдет фестиваль «Виртуозы»

13 мая - 5 июня во Львове состоится международный фестиваль музыкального искусства «Виртуозы».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в этом году фестиваль состоится уже в 30 раз.

«Уже давно этот фестиваль стал знаковым событием европейской музыкальной жизни. В этом году с 13 мая до 5 июня на юбилейных «Виртуозах» мы планируем презентовать достояние этих 30 лет, подарив Львову самые известные имена мировой академической сцены», - заявили организаторы фестиваля.

Кроме самого фестиваля, львовян и гостей города ожидает сюрприз. В разных местах и в разное время будут происходить флеш-моб-акции, на которых на протяжении 20 минут будут выступать музыканты.

Фестиваль «Виртуозы» будет проходить во Львовской областной филармонии.