Похитителей сына Касперского отследили по телефону
Задержание прошло без стрельбы
Оперативники смогли выйти на похитителей сына гендиректора компании "Лаборатория Касперского" Евгения Касперского, отследив их по телефонному звонку, пишет газета "Московские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как сообщалось, МУР и ФСБ провели в воскресенье в Подмосковье успешную операцию по освобождению похищенного 19 апреля сына миллионера. Милиция подчеркивает, что подозреваемые в похищении, включая организатора, задержаны без единого выстрела. Их фамилии будут обнародованы позднее. Пока известно лишь, что предполагаемый организатор похищения ранее был судим.
Следствие возбудило уголовное дело по двум статья УК - "похищение человека"и "вымогательство". Преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.