Объединение футбольных болельщиков Европы проведет конференцию во Львове

27–28 апреля во Львове состоится ІІ международная конференция, посвященная организации фан-посольств в городах, которые будут принимать матчи Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, организаторами мероприятия является Объединение футбольных болельщиков Европы (Football Supporters Europe), Государственная служба молодежи и спорта Украины и департамент «Евро-2012» горсовета.

Совместно с руководителями европейских фан-посольств представители украинских и польских городов-хозяев чемпионата рассмотрят пути привлечения болельщиков к этому проекту. Среди основных тем дискуссии – места размещения стационарных, мобильных фан-посольств и фан-консульств, текущее состояние подготовки проекта во Львове и определение проблем.

«Участие в конференции примут представители Совета Европы, Местного организационного комитета «Евро-2012 Украина», государственных и местных органов исполнительной власти Украины и Польши, члены Объединения футбольных болельщиков Европы из Германии, Италии, Испании, Швеции, Великобритании, Франции, Хорватии, Австрии, России, Турции.

Объединение футбольных болельщиков Европы - независимая представительская и демократически организованная массовая сеть футбольных болельщиков в Европе с членством в 36 странах. Организация признана УЕФА, как партнер в решении вопросов, связанных с болельщиками.