В центре Харькова установят храм и писанки из цветов

В Харькове 24 апреля реализуют масштабный флористический проект, посвященный светлому празднику Воскресения Господня.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на Пасху в центре города на площади Свободы будут установлены 11-метровая церковь и пасхальные яйца, оформленные живыми цветами.

По данным пресс-службы облгосадминистрации, на изготовление церкви с пятью золотыми куполами и восьми пасхальных яиц высотой 3 метра будет использовано 35 тысяч живых цветов.

Проект получил благословение викария Харьковской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископа Изюмского АНУФРИЯ.

В реализации проекта принимают участие 12 флористов международного класса и 18 технических работников. В день праздника на площади Свободы состоится выступление хора Свято-Покровского монастыря (УПЦ МП).