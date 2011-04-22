В Украину едет Кирилл

Глава Русской православной церкви партриарх КИРИЛЛ посетит Чернобыльскую АЭС во время визита в Украину 25-27 апреля.

Как сообщает пресс-служба УПЦ Московского патриархата, в рамках поездки запланированы богослужения и официальные мероприятия, посвященные памяти жертв Чернобыльской катастрофы.

В ночь на 26 апреля предстоятель РПЦ отслужит в храмовом комплексе Архистратига Михаила в Дарницком районе Киева панихиду по погибшим. В 1 час 23 минуты 40 секунд (время взрыва на ЧАЭС) прозвучат 25 ударов поминального колокола - по числу лет, минувших со дня трагедии.

Утром 26 апреля, во вторник Светлой седмицы, патриарх прибудет в Чернобыль, где отслужит пасхальный молебен в Свято-Ильинском храме. Затем патриарх примет участие в церемонии возложения венков к Мемориалу погибшим и отслужит заупокойную литию у памятника ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

Также предстоятель РПЦ посетит Национальный институт рака Министерства здравоохранения Украины, где встретится с молодыми волонтерами, помогающими онкологическим больным, и побывает в детском отделении.

Вечером того же дня патриарх КИРИЛЛ примет участие в открытии конференции «После Чернобыля: общая боль, общая забота, общая надежда. Осмысление итогов и уроков катастрофы», которая пройдет в Киево-Печерской лавре.

27 апреля он отслужит литургию в Киево-Печерской Лавре.

В тот же день вечером делегация РПЦ вернется в Москву.