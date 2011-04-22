СНБО решил допустить иностранных военных в Украину

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2011 году для участия в многонациональных военных учениях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил план проведения в 2011 году в рамках военного сотрудничества многонациональных учений на территории Украины с участием подразделений Вооруженных сил Украины и их участие в многонациональных учениях вне пределов Украины. В соответствии с решением Президента Министерство иностранных дел Украины вместе с Министерством обороны Украины должно было подать в установленном порядке в СНБО предложения относительно допуска подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных военных учениях в 2011 году.