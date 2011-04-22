Сумчанин победил в конкурсе имени Петра Яцыка

Сумчанин Руслан КАСТИН занял первое место на ХІ Международном конкурсе по украинскому языку имени Петра Яцыка. Об этом УНИАН сообщил первый заместитель начальника управления образования и науки Сумской облгосадминистрации Игорь КОЗОЛУП.

По его словам, 11 лучших учащихся государственных профессионально-технических учебных заведений области приняли участие в IV этапе ХІ Международного конкурса по украинскому языку им. П.Яцыка. Сразу по окончании мероприятия выполненные участниками задания были отправлены в Киев, где и были подведены итоги конкурса.

«Профессионально-техническое образование Сумской области не сдает своих позиций, и уже в который раз представители области становятся победителями. Руслан КАСТИН, учащийся второго курса ГПТУЗ «Сумской профессиональный лицей строительства и автотранспорта» занял первое место в IV общенациональном этапе конкурса среди учащихся профессионально-технических учебных заведений Украины. Победитель является воспитанником преподавателя Татьяны КАСЬЯНЕНКО», - рассказал чиновник.

Награждение победителей ХІ Международного конкурса по украинскому языку им. П. Яцыка состоится 17 мая в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко в Киеве.