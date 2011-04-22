Сумчанин победил в конкурсе имени Петра Яцыка
Сообщает профильное управление ОГА
Сумчанин Руслан КАСТИН занял первое место на ХІ Международном конкурсе по украинскому языку имени Петра Яцыка. Об этом УНИАН сообщил первый заместитель начальника управления образования и науки Сумской облгосадминистрации Игорь КОЗОЛУП.
По его словам, 11 лучших учащихся государственных профессионально-технических учебных заведений области приняли участие в IV этапе ХІ Международного конкурса по украинскому языку им. П.Яцыка. Сразу по окончании мероприятия выполненные участниками задания были отправлены в Киев, где и были подведены итоги конкурса.
«Профессионально-техническое образование Сумской области не сдает своих позиций, и уже в который раз представители области становятся победителями. Руслан КАСТИН, учащийся второго курса ГПТУЗ «Сумской профессиональный лицей строительства и автотранспорта» занял первое место в IV общенациональном этапе конкурса среди учащихся профессионально-технических учебных заведений Украины. Победитель является воспитанником преподавателя Татьяны КАСЬЯНЕНКО», - рассказал чиновник.
Награждение победителей ХІ Международного конкурса по украинскому языку им. П. Яцыка состоится 17 мая в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко в Киеве.