В Киеве создан штаб по ликвидации лесных пожаров

В коммунальном объединении «Киевзеленстрой», в соответствии с подписанным распоряжением КГГА, создан оперативный штаб по ликвидации лесных пожаров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, для обеспечения надлежащего уровня охраны городских лесов от пожаров и повышения ответственности работников лесной охраны лесопарковых хозяйств (ЛПХ) за соблюдением правил пожарной безопасности, предусмотрен ряд мер, которые необходимо принять для подготовки городских лесов к пожароопасному периоду 2011 года.

В частности, коммунальное объединение «Киевзеленстрой» в городских хозяйствах уже подготовило противопожарную технику, оборудование, наблюдательные башни и мачты и средства связи.

К тому же, Главное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций утвердило в районах города порядок действий при ликвидации лесных пожаров, которые угрожают району стихийным бедствием.

Главному управлению экологии и охраны природных ресурсов, КО «Киевзеленстрой», Дарницкому ЛПХ, Святошинскому ЛПХ и ЛПХ «Конча-Заспа» поручено ликвидировать на территории городских лесопарковых хозяйств последствия буреломов.

Коммунальное объединение «Киевзеленстрой» вместе с ГУ МВД Украины будут контролировать заезд автотранспортных средств на территорию лесных массивов, будут проводить совместные рейды и привлекать нарушителей к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.

Более того, КО «Киевзеленстрой» возобновит и будет поддерживать в надлежащем состоянии сеть минерализованных полос вокруг пожароопасных участков леса, а также отремонтирует водоемы и резервуары для забора воды.

Также коммунальному объединению «Киевзеленстрой» поручено в течение апреля укомплектовать пункты сосредоточенного противопожарного оборудования и инвентаря.

В случае возникновения лесного пожара, к делу будет привлекаться Главное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций, а коммунальная корпорация «Киевавтодор» выделит для подвоза воды поливочно-моечные машины.

Профильному управлению поручено проводить для киевлян агитационно-просветительскую работу на противопожарную тематику.