Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины» (относительно усовершенствования некоторых норм Налогового кодекса).

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 263 из 388 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается предусмотреть возможности предоставления векселя как гарантии уплаты акциза при получении спирта для производства продукции.

Кроме того, предусматривается раздел ІІ «Администрирование налогов, сборов (обязательных платежей) и статью 326 раздела ХVІ «Сбор за специальное использование воды» дополнить налоговым периодом «календарное полугодие».

Предусмотрено в разделе «Администрирование налогов, сборов (обязательных платежей)» изъять норму 117.2 о наложении штрафа за нарушение сроков регистрации в качестве налогоплательщика производителей алкогольных и табачных изделий как некорректно изложенную.

Кроме того, в разделе «Налог на прибыль предприятий» предлагается термин «основные фонды» заменить термином «основные средства».

Законопроектом предусматривается усовершенствовать налогообложение по операциям с ценными бумагами при их первичном размещении и обратном выкупе.

В разделе «Налог на доходы физических лиц» предлагается, исходя из необходимости учета норм Закона «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», учитывать при налогообложении доходов физических лиц, в частности, сумму единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, не только из заработной платы, но и из другого вида дохода от собственного труда, а именно - из вознаграждения по гражданско-правовому договору (кроме гражданско-правового договора, заключенного с физическим лицом – предпринимателем в пределах осуществляемой им предпринимательской деятельности), поскольку такие расходы рассматриваются как сбережения на случай утраты работы или трудоспособности.

Также для недопущения безосновательного роста налоговой отчетности в случае отсутствия налогового обязательства по этому налогу (налоговые агенты экономически не активны) предлагается установить, что налоговый расчет и налоговая декларация подается налоговым агентом независимо от факта выплаты дохода, однако при условии, что в налоговом периоде состоялось начисление (исчисление) такого дохода к уплате согласно бухгалтерским или другим документам.

Кроме того, предусмотрено исключить норму, которая обязывает налоговых агентов по налогу на доходы физических лиц подавать ежемесячную декларацию, а также пункт, который определял плательщиком налога лицо - управителя имуществом, как экономически нецелесообразные.

В разделе «Местные налоги и сборы» предлагается определить нижнюю границу ставки сбора за осуществление торговой деятельности на территории других населенных пунктов, а именно: от 0,02 размера минимальной заработной платы, по аналогии с определением ставок на территории Киева и Севастополя, областных центров, городов областного значения.

В разделе «Специальные налоговые режимы» предлагается упростить процедуру взятия на учет плательщиков фиксированного сельскохозяйственного налога - сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые реализуют более 75% собственной продукции и при этом осуществляют реализацию подакцизных товаров. Предусматривается также разрешить включение в состав дохода от реализации собственной сельскохозяйственной продукции, переработанной на арендованных производственных мощностях, а не только на давальческих условиях.

Законопроектом предусмотрено, что в случае, если балансовая стоимость имущества, на которое распространяется налоговый залог, меньше суммы налогового долга налогоплательщика, право налогового залога распространяется на такое имущество.

Предусмотрено, что при осуществлении плательщиком налога операций по продаже или другому отчуждению ценных бумаг, или других корпоративных прав, или в момент их обратного выкупа или погашения эмитентом, которые приобретены плательщиком налога во время их размещения или в результате осуществления взноса в уставный капитал эмитента корпоративных прав, доходы от таких операций определяются в момент их продажи или другого отчуждения с учетом расходов, понесенных при приобретении таких ценных бумаг.

При этом понесенные расходы на приобретение названных ценных бумаг учитываются в составе других расходов и не учитываются при определении объекта налогообложении в соответствии с этим кодексом.

Изменениями в Налоговый кодекс предусмотрено, что при начислении доходов в виде вознаграждения по гражданско-правовым договорам за выполнение работ (предоставление услуг) база налогообложения определяется как начисленная сумма такого вознаграждения, уменьшенная на сумму единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Планируется, что налогообложение доходов плательщика налога, начисленных по результатам налоговых периодов до 1 января 2011 года, осуществляется по ставкам и согласно нормам, которые действовали до 1 января 2011 года, независимо от даты их фактической выплаты (предоставления).

Предусмотрено, что в период, определенный Законом "О проведении эксперимента в жилищном строительстве на базе холдинговой компании "Киевгорстрой", в состав расходов плательщика налога включаются суммы денег, внесенные плательщиками налога на счета участников фондов банковского управления или по договорам пенсионных вкладов в размере, который не превышает 10% дохода такого плательщика налога за отчетный период.