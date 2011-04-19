Америка дополнительно выделит на чернобыльские проекты $123 миллиона

CША дополнительно выделят Украине для завершения чернобыльских проектов 123 млн. американских долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель США Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ в ходе Донорской конференции по сбору средств на завершение реализации чернобыльских проектов, которая проходит сегодня в Киеве.

Кроме этого, представитель Венгрии сообщил, что его страна готова выделить 2 млн. евро, представитель Турции сказал, что Турция выделит 1 млн. евро, представитель Румынии заявил о намерении его страны выделить 0,5 млн. евро и представитель Словении сказала, что ее страна выделит 120 тыс. евро на завершение чернобыльских проектов.