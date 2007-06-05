Министры договорились строить Окружную дорогу вокруг Черного моря

Министры транспорта СНГ договорились скоординировать работу по строительству автомобильного кольца вокруг Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам по окончании 27-го заседания Координационного транспортного совещания государств–участников СНГ министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ.

«Договорились на уровне транспортных министерств скоординировать работу по строительству автодорог вокруг Черного моря, что дало бы возможность увеличить интенсивность торговых операций между государствами», - сказал он.

В свою очередь, министр транспорта Российской Федерации Игорь ЛЕВИТИН напомнил журналистам, что решение о строительстве такого автомобильного кольца было принято в прошлом году в Сочи на конференции министров транспорта Черноморского сотрудничества.

По словам И.ЛЕВИТИНА, для достижения цели каждая из стран «должна в своем бюджете найти возможность перевести эти дороги именно в дороги первой категории».

Он не назвал сроки и уровень финансирования указанного строительства. По его словам, сейчас каждая страна планирует это, исходя из своих потребностей, так как у каждой страны разное состояние дорог. При этом он отметил, что «к сожалению, нет хороших дорог ни у кого, если рассматривать участки вокруг Черного моря».

Министр транспорта России также отметил, что ранее в Болгарии на встрече министров транспорта Европы и СНГ было принято решение сделать также «железнодорожное паромное кольцо внутри Черного моря, чтобы паромы могли ходить через Варну, Ильичевск, Кавказ, Поти, Турцию». Таким образом, по его словам, планируется два кольца на Черном море: внутреннее паромное и внешнее автомобильное.