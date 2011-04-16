Всемирный банк заинтересовался продажей акций Нафтогаза

Всемирный банк изучает вопрос о возможности продажи акций НАК «Нафтогаз Украины» на международных биржах (IPO)

Об этом в интервью изданию «Зеркало недели. Украина» (№ 14, 15-22 апреля) сказал директор Всемирного банка по Украине, Беларуси, Молдове Мартин РАЙЗЕР.

«В настоящее время мы внимательно изучаем этот вопрос», - отметил он.

По словам М.РАЙЗЕРА, газовый сектор в Украине - это очень ценный бизнес. С другой стороны, он нуждается в колоссальных инвестициях, чтобы иметь возможность реализовывать свой потенциал. «Ведь сегодня используется инфраструктура, построенная много лет тому назад, а затем многие годы этот сектор был недоинвестирован. В этом контексте позиция Всемирного банка такая: мы хотим помочь «Нафтогазу Украины» стать инвестиционный привлекательной компанией, что даст ей возможность привлекать необходимые средства для полной реализации экономического потенциала», - сказал М.РАЙЗЕР.

Он отметил, что речь идет о стандартных коммерческих инвестициях, а не непосредственно об инвестициях международных финансовых организаций или же об инвестициях, которые сможет получить «Нафтогаз» на основе каких-то двусторонних межгосударственных договоренностей.

Как сообщал УНИАН, глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН в начале марта заявлял, что компания может провести IPO в 2012-2013 годах.

21 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал, что считает возможным продажу части акций «Нафтогаза Украины» на международных биржах для оптимизации его работы.

1 апреля министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО сообщил, что Кабинет министров намерен продать до 25% акций «Нафтогаза». По его словам, правительство рассчитывает получить за миноритарный пакет акций, по самым пессимистическим прогнозам, 5-6 млрд. долларов.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.