Ющенко назвал тему ближайшего заседания СНБО

В ближайшее время состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны, где будет рассматриваться ситуация, вызванная засухой в ряде областей Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом заявил сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на короткой встрече с руководством Николаевской области, которая состоялась в рамках рабочей поездки главы государства по наиболее пострадавшим от неблагоприятных погодных условий регионам.

Руководство государства обеспокоено ситуацией, которую спровоцировала засуха, и сделает все возможное для ее исправления и минимизации негативного влияния на сельхозпроизводителей, сказал глава государства во время осмотра пострадавших от засухи посевов в пгт Долинская Кировоградской области и пгт Снегуровка Николаевской. «Государство не оставит вас один на один с этими проблемами», – подчеркнул Президент, обращаясь к работникам хозяйств. Пострадавшим областям должна быть оказана надлежащая государственная поддержка, отметил он.

«Мы должны совместно, на государственном уровне преодолеть кризис, найти механизмы помощи пострадавшим хозяйствам», – сказал В.ЮЩЕНКО.

На встрече с руководством области Президент также сообщил, что в ближайшее время «будет принята серия решений» относительно форм и времени реализации политики поддержки. По его словам, первым результатом совместной работы, которая велась на протяжении последних 5–7 дней по решению данного вопроса, стало постановление Кабинета министров от 4 июня «О безотлагательных мерах по уменьшению негативного влияния засухи и обеспечения формирования ресурсов зерна урожая 2007 года».