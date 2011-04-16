В Ровенской области создадут национальный парк «Нобельский»

В Ровенской области начаты подготовительные работы по созданию национального парка «Нобельский» на территории Заричненского района.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, национальный парк будет занимать почти 30 тысяч гектаров в живописной местности, расположенной в междуречье рек Припять и Стоход.

Эта территория находится на балансе 12 сельских советов, 10 из которых уже дали согласие на создание национального парка. Решений сессий остальных сельских советов в области еще ожидают.

Специалисты Государственного управления охраны окружающей природной среды в области убеждены, что создание такого природоохранного объекта поможет сохранить уникальные природные ландшафты Полесья. На территории будущего парка насчитывается достаточно много редких растений, которые занесены в Красную книгу Украины. К тому же, здесь большое количество водоемов. Среди них и самое большое в области озеро Нобель.

Инициаторы создания национального парка надеются, что этот объект будет способствовать развитию туризма в Ривненской области и привлечению инвестиций.

Также, по мнению заместителя главы облгосадминистрации Алексея ГУБАНОВА, благодаря созданию национального парка будет развиваться местная инфраструктура.