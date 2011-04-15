Украина и Шри-Ланки будут вместе охранять секретную информацию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка о взаимной охране секретной информации".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Соглашение содержит определение необходимых сроков, устанавливает эквиваленты грифов секретности, которые используются сторонами Соглашения, порядок их изменения или отмены, взаимного обмена и обращения с секретной информацией, решение спорных вопросов и определяет компетентные органы сторон, ответственные за реализацию положений Соглашения.

В частности, согласно Договору, Стороны обязываются охранять полученную и совместно созданную секретную информацию в соответствии с их национальным законодательством и этим Соглашением. Секретная информация, обмен которой осуществляют Стороны, используется только для целей, обусловленных перед ее передачей.

Также Соглашением установлено, что к секретной информации могут иметь доступ только те лица, чьи официальные обязанности этого требуют, и которые имеют допуск соответствующего уровня. Секретная информация, полученная от другой Стороны, не передается третьей стороне без предварительного письменного согласия Стороны-источника.

В соответствии с Соглашением, Стороны обязывают уполномоченных лиц своих государств, которые осуществляют сотрудничество, связанное с обменом секретной информацией, определять в договорах о таком сотрудничестве меры по взаимной охране секретной информации.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 апреля ратифицировала Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка о взаимной охране секретной информации.