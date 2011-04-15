Прокурор Донецка просит не ставить точку в вопросе с закрытием школ

Прокурор города Донецка Александр ОЛЬМЕЗОВ заявляет, что в решении о закрытии трех общеобразовательных школ города «точку еще ставить нельзя».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам после сессии Донецкого городского совета, комментируя решение депутатов горсовета закрыть в городе три общеобразовательные школы №№111; 121 и 154.

По словам А.ОЛЬМЕЗОВА, «для того, чтобы дать оценку законности или незаконности принятого сегодня на сессии решения о закрытии школ, мы должны изучить этот вопрос». «То есть, мы получаем решение исполкома, требуем все необходимые документы. Если будет необходимость выехать по месту дислокации, выедем тогда», - объяснил прокурор. При этом он еще раз подчеркнул, что «сегодня дать официально заключение – законно или не законно решение, я не могу».

«В этом вопросе, конечно, безусловно, точку еще ставить нельзя. Это однозначно», - заявил А.ОЛЬМЕЗОВ.

«У меня уже были представители общественных организаций, говорили, что будут обращаться по этому вопросу. Пожалуйста, пусть обращаются. Прокуратура будет, безусловно, работать, и мы учтем абсолютно все. Мы будем давать оценку о законности принятого сегодня сессией решения», - заключил прокурор города Донецка.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты Донецкого городского совета, несмотря на протесты родителей, приняли решение о закрытии трех общеобразовательных школ.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».