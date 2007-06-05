В Азовском море запретили купаться

Массовый мор рыбы наблюдается в последние дни в Азовском море в районе сел Седово, Широкино и Виноградное Новоазовского района Донецкой области. Санэпидслужба временно запретила купаться на пляжах.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой обладминистрации со ссылкой на данные Новоазовской районной санэпидстанции.

Специалисты СЭС отобрали пробы морской воды для исследований на содержание токсичных веществ, наличие микробного загрязнения. Для проведения исследований рыбы привлечена ветеринарная служба области, а для проведения уборки пляжей - подразделения управления жилищно-коммунального хозяйства области. Для контроля за недопущением попадания этой рыбы в торговую сеть и на рынки привлечены подразделения Управления МВД в Донецкой области.

По предварительным данным исследования проб рыбы (бычка), проведенных ветеринарной службой, признаков токсичного поражения рыбы не обнаружено. Одной из возможных причин мора рыбы является резкий перепад температуры воды в глубине.

По сообщению гидрометеослужбы области, такая высокая температура воздуха, которая наблюдалась в области в конце мая, не регистрировалась в течение последних 60 лет.

Обком со ссылкой на ICTV