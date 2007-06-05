Секретариат Президента в честь праздника откроет двери для журналистов

9-30 - По случаю Дня журналиста Секретариат Президента Украины объявляет День открытых дверей. В программе: экскурсия для СМИ по помещениям Государственных резиденций главы государства (Секретариат Президента, здание по ул. Лютеранская, 23, дом Городецкого); осмотр выставок (выставка подарков Президенту Украины, фотовыставка «Президент и СМИ»), встреча Президента Виктора Ющенко с представителями СМИ (поздравительное слово главы государства, короткое общение с медиа). Представители СМИ приглашаются на 9.30 (ул. Банковская, 11, 3-й подъезд). На 14.00 запланировано короткое общение В.Ющенко с представителями СМИ. Нужна аккредитация. Телефоны: 255-63-18, 255-65-01 и 255-78-44 до 15-00 5 июня.