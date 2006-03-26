Председатель ЦИК представил первую статистику выборов

В избирательные списки внесены 37 миллионов 57 тысяч 567 избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ.

Он отметил, что из них 396 тыс. 836 человек будут голосовать за границей.

По словам председателя ЦИК, в целом образованы 34 тыс. 41 избирательный участок, из них в Украине - 33 тыс. 925. Как отметил Я.ДАВЫДОВИЧ, эта цифра уточненная, поскольку несколько кораблей не вышли в плавание и избирательные участки на их борту ликвидированы.

Я.ДАВЫДОВИЧ сообщил, что по предварительным данным на избирательных участках работает 529 тыс. 620 членов комиссий. Он заметил, что эта информация поступила из 222 избирательных округов.

Председатель ЦИК также заметил, что информация из избирательных округов №5, №16, №197 еще не поступила в ЦИК.

Я.ДАВЫДОВИЧ отметил, что такого количества членов избирательных комиссий достаточно для проведения голосования.

«Это нормальное количество человек, которое способно организовать избирательных процесс», - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ.

Он пообещал, что на последующих брифингах обнародует информацию относительно количества членов избирательных комиссий в разных регионах Украины.