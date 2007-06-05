Массовое отравление в Житомирской области: 30 человек попали в больницу

4 июня из с.Копище Олевского района Житомирской области в инфекционное отделение Олевской центральной районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализировали 10 человек, из них трое детей (1993, 1994 и 1999 г.р.).

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина заболевания - употребление некачественных продуктов питания 3 июня во время свадьбы, на которой находилось около 100 человек.

Сегодня ночью с признаками пищевого отравления были госпитализированы еще 20 человек, из них 4 ребенка (1998, 1999, 2001 и 2005 г.р.).

Состояние госпитализированных - средней степени тяжести. В эпицентре заболевания специалистами районной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Житомирской области.