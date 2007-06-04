Пострадавшие от засухи могут не платить налоги

Кабинет Министров Украины поручил Государственной налоговой администрации при согласовании с Министерством финансов предоставить аграриям, пострадавшим от засухи в апреле-мае т. г., рассрочку в уплате платежей в Государственный бюджет.

Об этом говорится в постановлении «О безотлагательных мерах по уменьшению негативного влияния засухи и обеспечения формирования ресурсов зерна урожая 2007 года» (№794) от 4 июня.

Также в постановлении КМУ рекомендует местным органам власти дать рассрочку пострадавшим от засухи аграриям в уплате платежей в местные бюджеты.