Пострадавшие от засухи могут не платить налоги
19:44, 04 июня 2007Общество
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Поручение Кабмина
Кабинет Министров Украины поручил Государственной налоговой администрации при согласовании с Министерством финансов предоставить аграриям, пострадавшим от засухи в апреле-мае т. г., рассрочку в уплате платежей в Государственный бюджет.
Об этом говорится в постановлении «О безотлагательных мерах по уменьшению негативного влияния засухи и обеспечения формирования ресурсов зерна урожая 2007 года» (№794) от 4 июня.
Также в постановлении КМУ рекомендует местным органам власти дать рассрочку пострадавшим от засухи аграриям в уплате платежей в местные бюджеты.
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