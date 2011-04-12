Азаров: мы заинтересованы применить китайский опыт

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает важным сотрудничество Украины с Китаем в инвестиционно-инновационной сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Н.АЗАРОВ заявил во время встречи с послом КНР в Украине ЧЖАН Си Юнем накануне своего официального визита в Китайскую Народную Республику.

«Для нас сотрудничество с КНР чрезвычайно важно не столько в кредитной сфере, сколько в инвестиционно-инновационной. Китай осуществил выдающийся прорыв в области инвестиций в высокие технологии. Мы заинтересованы применить китайский опыт у себя и привлечь китайских инвесторов во взаимовыгодное сотрудничество, используя те преимущества, которые имеет Украина», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он также заметил, что во время визита будут закреплены договоренности о строительстве скоростного железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом «Борисполь» – «Воздушный экспресс» а также предложено заключить соглашение на строительство Окружной дороги вокруг столицы, включительно с мостом или тоннелем под Днепром.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что первые масштабные украинско-китайские проекты должны стать «историями успеха», которые будут «указателем» для нескольких десятков других проектов, которые сейчас обсуждаются, а поэтому заверил, что их реализации правительство уделит особое внимание.

«Мы сегодня очерчиваем большой объем сотрудничества, - отметил глава правительства. – Он будет конкретизирован в ходе официального визита в Китай. Продолжить его уточнение, мы готовы также во время визита в Украину вице-премьер-министра Китая господина ЧЖАН Децзяна, который примет участие в Киевском саммите по вопросам безопасного использования ядерной энергии и проведет вместе с первым вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ первое заседание межправительственного комитета по вопросам экономического и научного сотрудничества».

Также глава правительства отметил динамический политический диалог с Китаем, который продуктивно проходит на высшем уровне.

Н.АЗАРОВ выразил убеждение, что историческое значение для отношений стратегического партнерства между Украиной и Китаем будет иметь запланированный на этот год государственный визит в Украину председателя КНР ХУ Цзиньтао.

Напомним, что 13 апреля Н.АЗАРОВ планирует отбыть с официальным визитом в КНР.