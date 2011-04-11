Адвокат Комарницкого намерен обжаловать взятие под стражу

Адвокат руководителя фракции Блока Черновецкого в Киевсовете Дениса КОМАРНИЦКОГО Андрей ФЕДУР намерен обжаловать сегодняшнее решение Печерского районного суда столицы о взятии под стражу его клиента.

Об этом А.ФЕДУР сообщил корреспонденту УНИАН.

«Я считаю это решение незаконным, и в течение трех дней обжалую его в Апелляционном суде», - сказал адвокат.

При этом он отметил, что суд не принял во внимание многие моменты, в том числе пояснения Д.КОМАРНИЦКОГО, которому сегодня были предъявлены обвинения.

Также А.ФЕДУР сообщил, что следователи Генпрокуратуры еще не предоставили ему постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Д.КОМАРНИЦКОГО.

Адвокат предположил, что это связано с тем, что несколько лет назад уголовное дело в отношении Д.КОМАРНИЦКОГО было закрыто за подписью генерального прокурора.

«Наверное, именно санкциями нынешнего генпрокурора по неизвестным причинам это дело было возобновлено», - сказал А.ФЕДУР, отметив, что как только получит этот документ, сразу же обжалует его.

Как сообщал УНИАН, Д.КОМАРНИЦКИЙ был задержан 8 апреля сотрудниками столичного УБОП. Его адвокат А.ФЕДУР подтвердил, что Д.КОМАРНИЦКИЙ был задержан по статье «разбой» - ст. 187 ч. 2 Уголовного кодекса Украины.