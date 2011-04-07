В Киеве начался демонтаж строения над метро «Театральная»

Сегодня в Киеве начался демонтаж незавершенного строительства над станцией метрополитена «Театральная», что на пересечении улиц Б.Хмельницкого и Пушкинской.

Как сообщили корреспонденту УНИАН рабочие, осуществляющие демонтаж, работы начались сегодня в первой половине дня и продлятся, согласно плану, один месяц.

В течение дня краны совершали спуск строительных материалов с верхних ярусов здания на землю.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Киевский апелляционный хозяйственный суд признал незаконным строительство на ул. Б.Хмельницкого возле станции метро «Театральная». Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу Генеральной прокуратуры.