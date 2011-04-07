Янукович утвердил положение о министерствах юстиции и культуры

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своими указами утвердил положения о Министерстве юстиции и о Министерстве культуры.

Документы обнародованы на официальном веб-портале главы государства.

В частности, в Положении о Министерстве юстиции говорится, что ведомство является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины. Минюст Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной правовой политики, политики по вопросам банкротства и использования электронной цифровой подписи, по формированию и обеспечению реализации политики в сфере архивного дела, делопроизводства и создания и функционирования государственной системы страхового фонда документации, в сфере исполнения уголовных наказаний, в сфере защиты персональных данных, в сфере организации принудительного исполнения решений судов и других органов (должностных лиц), по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния, по вопросам государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их обременений, по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, по вопросам регистрации (легализации) объединений граждан, других общественных формирований, уставов, печатных средств массовой информации и информационных агентств как субъектов информационной деятельности.

Кроме того, Минюст Украины является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

Также на сайте Президента обнародованы указы, которыми утверждены Положение о Министерстве социальной политики Украины; Положение о Государственной службе по вопросам инвалидов и ветеранов Украины и Положение о Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте.